Причина конфлікту між окупантами поки невідома.

У місті Нова Каховка на Херсонщині сталася перестрілка між бойовиками з ОРДЛО і російськими військовими. А мобілізовані росіяни починають красти ще у себе на базах, не встигнувши приїхати в Україну.

Інформацією про це поділився голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в особистому Telegram-каналі.

"Вчора в Новій Каховці пристойна перестрілка була між [бойовиками з] ОРДЛО і російськими військовими, Росгвардією, точно не знаю. Навіть не знаю, за кого вболівати в цій ситуації. Начебто, ОРДЛО якось наші там були колись. Ось така ось у них там ситуація", — повідомив Кім.

Голова Миколаївської ОВА окремо відмітив, що Путіну вигідно назад закинути війська, які ВСУ вигнали з України. Тоді вони не зможуть розповісти про свої злочини проти мирних громадян.

А що стосується мобілізації в РФ, то тут ситуація складна. Сформовані підрозділи потрібно навчати протягом одного або двох місяців. Однак час грає проти Росії, адже Україна отримує озброєння від партнерів. Наприклад, за даними CNN, США вже передали нашій країні першу партію нової військової допомоги.

"Почали тягнути тих, хто погоджується сюди їхати, а їдуть сюди не воювати — їдуть сюди мародерствувати. Вони надивилися, наслухалися, що тут так можна, і найбільша падаль погоджується сюди їхати саме для того, щоб гвалтувати і мародерствувати. Мало того, вони не доїжджають, вони у себе мародерствують, навіть у себе на базах", — охарактеризував мобілізованих "бійців" Росії Кім.

Наостанок голова ОВА повідомив про чистки серед військових РФ. Влада шукає винних у провалі так званої "спецоперації". На думку Кіма, скоро під арешт можуть потрапити і пропагандисти за свої певні висловлювання.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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