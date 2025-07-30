НАТО посилює повітряне спостереження над Східною Європою, фіксуючи еволюцію війни в Україні — від масованих бомбардувань до дистанційної ракетної війни.

Екіпажі літаків розвідки НАТО E-3 Sentry продовжують цілодобове патрулювання повітряного простору, відстежуючи розвиток війни Росії проти України. З моменту повномасштабного вторгнення в 2022 році ці літаки стали ключовим елементом повітряної обізнаності Альянсу, пише Business Insider.

"На початку війни ми бачили багато активності", – каже капітан Яспер, голландський офіцер-розвідник. – "Зараз, коли фронт стабілізувався, активність зменшилась. Це те, що ми чітко бачимо зі свого боку".

Згідно з даними розвідки, повітряна війна поступово перетворилася на війну дистанційного вогню. Росія практично припинила польоти над Україною, замінивши їх ракетними та дроновими атаками з-за меж досяжності української ППО.

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Радар, що "бачить" на 500 км

Модифікований Boeing 707 із радарним куполом на 360° — це літак E-3, спроможний виявляти літаки, ракети й кораблі на відстані понад 480 км. Його сенсори дозволяють побачити те, що неможливо зафіксувати з землі через рельєф або кривизну поверхні.

"Ми літаємо більше, забезпечуємо більше стримування", — пояснив майор Бен, американський координатор винищувачів, що працює на борту E-3. За його словами, місії НАТО стали регулярними, на відміну від епізодичних польотів на початку війни.

Хоча E-3 не несе озброєння, він надає союзникам критично важливу координацію у небі, допомагає бачити пересування ворога та запобігати раптовим атакам, зміцнюючи оборону регіону.

Зміна тактики в небі: ближній бій — в минулому

За словами капітана Донні Деммерса, офіцера з комунікацій НАТО, наразі ні Україна, ні Росія не ризикують відправляти авіацію вглиб ворожої території. Протиповітряна оборона обох сторін настільки насичена, що навіть літаки Альянсу уникають наближення до лінії фронту.

"Все одно бачите, що буде багато ракетних атак", – зазначив Деммерс. – "Але тепер вони здійснюються з більшої відстані, часто за допомогою керованої зброї".

У нинішніх умовах небо над Україною стало простором заперечення, а не домінування. Жодна зі сторін не контролює його повністю — натомість переважає дистанційна боротьба засобами ППО та високоточною зброєю.

"Очі" НАТО в небі

Як повідомляв УНІАН, на висоті 9 км над Східною Європою у повітрі ширяє AWACS — літак повітряного спостереження та управління НАТО, обладнаний обертовим радаром. Звідси — з повітря — альянс відстежує будь-яку активність поблизу Балтійського моря, особливо в районі російського Калінінграда.

AWACS — це високотехнологічний повітряний командний пункт. Всередині — аналітики, диспетчери, техніки, а також імпровізовані зони відпочинку. Хоча літак створено в 1980-х, більшість його техніки залишається засекреченою і відповідає найвищим вимогам безпеки.

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