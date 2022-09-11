Родини членів екіпажів літаків, які завдавали ракетних ударів по Україні, обговорюють втечу та переховування від міжнародного правосуддя.

На тлі відступу російської армії, у військовому середовищі країни-окупанта точаться розмови про неминучість поразки та притягнення до відповідальності всіх учасників агресії проти України.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

"Одразу в кількох авіаційних гарнізонах повітряно-космічних сил Росії родини членів екіпажів літаків, які завдавали ракетних ударів по території України, обговорюють втечу з країни та переховування від міжнародного правосуддя. Так само як нацисти після Другої світової війни, російські злочинці планують емігрувати до країн Південної Америки", - йдеться у повідомленні.

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Воєнна розвідка України оприлюднила особисті дані льотчиків 14-ї армії ВПС і ППО (м. Єкатеринбург), які брали участь у бойових діях на території України.

Війна в Україні: актуальні дані

ЗСУ пішли у контрнаступ на Херсонському та Харківському напрямках. 8 вересня Генштаб прозвітував про деокупацію низки сіл у Харківській області, а також міста Балаклії, яке було під контролем РФ 6 місяців.

Усього за три дні захисники просунулися під Харковом на 50 км углиб окупованих Росією територій. З 1 вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів української землі, зазначив президент Володимир Зеленський.

Після Балаклії, вважають аналітики з Інституту вивчення війни, українці можуть звільнити за 72 години і Куп'янськ – це важливий логістичний шлях, що забезпечує угруповання ворога на сході України.

На думку американського генерала Марка Міллі, контрнаступ ЗСУ досі поки що на ранніх стадіях, але вже помітний стійкий прогрес.

З початку повномасштабної війни ЗСУ знищили понад 52 тисячі окупантів та тисячі одиниць ворожої техніки.

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