Для мобілізованих на Донбасі окупанти не знайшли навіть форми нового зразка, не кажучи про інше екіпірування.

Полонений мешканець Донецька повідомив, що окупанти продовжують силову мобілізацію в ОРДЛО.

Відео свідчень опублікувала Служба безпеки України.

Полонений розповідає, що росіяни примусово відправляють чоловіків на війну проти України. Їх ловлять на вулицях, забирають з роботи, витягують із квартир та просто знімають з автобусів.

"Відбулась блокада, всіх чоловіків не випускали. І пішла мобілізація. Закритий поїзд, виходу немає, повністю заблокований. Понад дві доби. Ні петлиць, ні шевронів, взагалі нічого, ні військового квитка", - говорить полонений.

За його словами, мобілізованим видавали форму старого зразку, яка скоріше нагадувала робу. За словами чоловіка, він охороняв блокпост за наказом своїх командирів, а не брав участь у бойових діях.

Полонений зазначив, що його підрозділ виконував інженерні завдання.

"Нас посадили та повезли. Куди їхали, ми не знали. А потім побачили… Наше завдання, як я зрозумів, ми начебто будбатовців були. Копай ... типу окопів. Незрозуміло навіщо і незрозуміло для чого", - зазначив полонений.

Як повідомляв УНІАН, на тимчасово окупованій території Донецької області (окремі райони Донецької області) окупанти примусово "мобілізують" діячів культури, студентів вишів та їхніх викладачів.

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