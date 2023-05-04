Омбудсмен наголосив, що на перший план варто виносити питання виживання українських громадян.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, як відбувається його комунікація з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою та що стоїть на передньому плані у цих переговорах.

Як передає кореспондент УНІАН, Лубінець на прес-конференції розповів, що комунікація з Москальковою відбувається у щоденному режимі через співробітників офісів омбудсменів, представники офісів щодня обмінюються листами.

Лубінець також вперше розповів, що через тиждень після його вступу на посаду уповноваженого - 1 липня - він отримав сигнал від російської сторони про бажання Москалькової провести перемовини.

Відео дня

"І через тиждень у нас відбулася перша телефонна розмова. Вона тривала три хвилини…", - розповів він.

Перша зустріч Лубінця із Москальковою публічно відбулася 17 жовтня 2022 року.

За словами омбудсмена, тоді у коментарях до посту про зустріч із Москальковою багато людей обурювалися спілкуванням українського омбудсмена із нею, зокрема, деякі люди питали "чому він не плюнув їй в обличчя" та "як міг потиснути їй руку".

"Мені інколи здається, що нам як суспільству треба… на перший план виносити питання виживання наших громадян… Тому наразі я цю роботу продовжую", - додав уповноважений.

Комунікації омбудсменів України та РФ

У січні уповноважені з прав людини України та Росії Дмитро Лубінець та Тетяна Москалькова зустрілися в Анкарі.

Тоді вони обмінялися списками полонених та безвісти зниклих, а також обговорили звільнення осіб, які перебувають в російському полоні з 2014 року.

У березні Лубінець заявив, що Росія затягує процес реалізації раніше досягнутих домовленостей щодо повернення цивільних заручників та репатріації важкопоранених і тяжкохворих військовополонених.

Вас також можуть зацікавити новини: