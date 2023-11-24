Тоді в ОП не повірили у щирість слів диктатора, але той і досі дотримується свого слова.

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, яку обіцянку білоруський диктатор Олександр Лукашенко дав президенту Володимиру Зеленському у перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Як зазначив Арахамія в інтерв'ю Наталії Мосейчук, Зеленський відмовився говорити з Лукашенком, але він наполіг, що інформацію від нього потрібно хоча б послухати.

"Він тоді сказав: "Ми не будемо воювати з Україною". Він чесно сказав: "Я не можу допустити, щоб вони не користувалися моєю інфраструктурою і через Білорусь не заходили і не запускали ракети, але я гарантую, що жоден білоруський солдат не перетне кордон України", - зазначив Арахамія.

Він додав, що тоді в Офісі президента не повірили словам Лукашенка. Були певні провокації, але диктатор досі тримає своє слово.

Роль режиму Лукашенка у війні проти України

З перших днів великої війни Білорусь надала Росії свою територію для наземного вторгнення в Україну з півночі та для нанесення повітряних ударів. Тоді Лукашенко стверджував, що своїм вторгнення в Україну Росія буцімто захистила Білорусь. За версію диктатора, українці планували одночасно повномасштабний наступ на окуповану частину Донбасу і на Білорусь, і росіяни буцімто зірвали цей план.

Примітно, що білоруська армія так і не взяла безпосередньої участі у вторгненні в Україну, попри ймовірний тиск Кремля. Максимум, на що погодився Лукашенко – це проводити безперервні навчання білоруської армії з маневрами біля українського кордону, аби Україна не могла перекинути на фронт свої підрозділи, що прикривають білоруський кордон.

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