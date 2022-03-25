13 березня 2022 року внаслідок обстрілу Яворівського полігону на Львівщині загинув її чоловік - 22-річний інструктор.

Вночі, 13 березня, під час цинічного ракетного обстрілу Росією території Міжнародного центру миротворчості та безпеки, відомого як "Яворівський військовий полігон", на Львівщині загинуло 35 українських воїнів. Поміж ними – воїн-контрактник 22-річний Костянтин Руденко, який працював інструктором у навчальному військовому центрі.

Костянтин Руденко народився 26.01.2000 року у Чернігові. Дружина воїна – дрогобичанка, 19-річна Соломія Фединишин, стала вдовою на 9 місяці вагітності.

Як написав на своїй сторінці у Facebook фотокореспондент УНІАН В'ячеслав Ратинський, Костянтин Руденко працював інструктором на полігоні. За кілька днів до трагедії він разом із побратимами зловив диверсантів, що ставили мітки, але було уже пізно.

Зараз Соломія Фединишин живе у батьківському домі в Дрогобичі. Уже в кінці квітня має народжувати. Як розказала жінка, назве сина Артемом - так хотів цього її покійний чоловік.

Обстріл Яворівського полігону

У ніч на 13 березня російські загарбники обстріляли ракетами Міжнародний центр миротворчості та безпеки на Львівщині.

Авіаудар здійснили з акваторії Чорного та Азовського морів. Літаки підняли в аеропорту Саратова. Загалом загарбники випустили понад 30 ракет. Спрацювала українська система протиповітряної оборони. Частину ракет було збито в повітрі.

Внаслідок обстрілу загинули 35 осіб, ще 134 зазнали поранень.

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