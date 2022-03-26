"Липучка" загубилася на львівському вокзалі, коли разом із господарями втікала від війни.

У Львові знайшлася кішка-біженка з Харкова, яка загубилась під час евакуації.

Про це говориться у сюжеті "Сьогодні". "Липучка", так звати чотириногу, загубилася на львівському вокзалі, коли разом із господарями втікала від війни. Через два тижні її підібрала місцева волонтерка та розшукала власницю, яка вже встигла переїхати до Житомирської області. Хазяйка, коли почула, що її улюблениця знайшлася, одразу за нею приїхала.

Львів'янка Галина, яка має сім кішок, підгодовує ще й дворових. Так вона і знайшла втрачену чотирилапу.

"З-під машини вийшла кішка і вона була настільки голодна, що коли побачила їжу, кинулася і почала їсти", – розповідає львів'янка Галина Мончак.

Жінка каже – одразу зрозуміла, що кішка домашня. Сфотографувала її та написала у соцмережах. А потім в одній із груп знайшла оголошення харків'янки, яка шукала схожу кішку.

Господиня кішки на той час зі Львова вже переїхала – на Житомирщину. Проте одразу примчала за нею, після дзвінка волонтерки. "Липучку" сім'я харків'ян взяла із притулку для тварин два роки тому. Щоб забрати тварину, Ірина Коноваленко подолала майже 350 кілометрів.

Раніше українцям дали поради, як організувати евакуацію тварин та їхнє перебування в укриттях.

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