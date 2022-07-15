Днями 80-та бригада разом з іншими підрозділами підірвали 9 танків.

Бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ продовжують знищувати ворога. Вони показали, як підірвали ворожу техніку з українського протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П".

Відео з ударом в бойову машину окупантів опублікував прес-центр Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

У ролику помітно, як техніка окупантів розташувалася на відкритій місцевості неподалік від ліній електропередач. Львівські десантники навелися на неї і здійснили влучний залп.

Нещодавно бійці 80-ї бригади разом з іншими підрозділами знищили багато російської техніки разом з екіпажами і піхотою. Про це теж розповіли в Командуванні ДШВ: "Слід відзначити, що цими днями, львівські десантники спільно з іншими підрозділами Збройних сил та інших складових сил оборони України підбили 9 російських танків, 7 одиниць іншої бронетехніки (БТР та БМП), один вантажний автомобіль та знищили близько 70-ти окупантів".

Нагадаємо, згідно зі свіжими даними від Генштабу ЗСУ, з моменту повномасштабного вторгнення Росії українські захисники ліквідували 38 тисяч рашистів. Вони також перетворили на металобрухт 1672 танки, 842 артилерійські системи, 220 літаків і 188 гелікоптерів ворога.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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