Президент наголосив, що можливість зберегти певну кількість людей залежить від термінів та зброї.

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Україні необхідні гарантії безпеки, які повинні реалізовуватися за формулою "люди-години".

Про це глава держави сказав в інтерв'ю польським ЗМІ.

"Я точно знаю, що нам потрібні гарантії безпеки. Я точно знаю, що нам потрібно, і ми хочемо попросити саме те, що нам потрібно, а не те, що може надати НАТО", - зазначив президент.

Він наголосив, що у гарантіях безпеки є дві найважливіші речі - люди і терміни.

"Як би це цинічно не звучало. Можливість зберегти певну кількість людей залежить від кількості термінів, зброї... З точки зору крові і втрат - це люди-години", - сказав Зеленський.

Він уточнив, що гарантії безпеки в Україні мають реалізовуватися за формулою "люди-години".

Глава держави зауважив, що не треба збирати велику кількість країн, які мають щось гарантувати.

За його словами, їхні представники не повинні "10 днів вирішувати, 4 тижні надсилати, ще 8 тижнів аналізувати".

"Ми просто говоримо зі свого досвіду, з яким згодні багато країн. Ми говоримо: люди-години. Нам потрібні гарантії безпеки саме "люди-години", - підкреслив Зеленський.

Президент цим пояснив й виникнення робочої назви української ініціативи - U-24, в рамках якої країни-гаранти повинні ухвалювати рішення впродовж першої доби, а в цих рішеннях прописувати конкретику щодо того, що наступного дня та чи інша держава повинна отримати.

Як повідомляв УНІАН, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що безпекові гарантії для України треба обговорювати після завершення війни, розпочатої президентом Росії Володимиром Путіним.