'Люди в армії закінчуються': нацгвардієць різко відповів українцям, які 'втомились від війни'

Він заявив, що про перемогу найближчим часом поки говорити не можна.

Військовослужбовець з позивним "Мартин", який захищає Україну від російської агресії з 2014 року спочатку у лавах ЗСУ, а нині у складі Національної гвардії, різко відповів українцям, які "втомилися від війни".

Як зазначив "Мартин" в інтерв'ю "Суспільному", він що неодноразово чув про те, як цивільні та волонтери втомились від війни. Для таких українців він нагадав "стару мудру фразу".

"Є стара мудра фраза: "Якщо ти не хочеш годувати свою армію, то будеш годувати чужу". На жаль, в армії люди закінчуються. І казати про те, що ми завтра, післязавтра чи до Нового року переможемо - поки не можна", - сказав нацгвардієць. Відео дня

Війна в Україні - актуальна ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий зазначив, що на фронті зараз складно скрізь, але Покровський напрямок є найбільш важким і загрозливим.

Як пише The New York Times, якщо російським військам вдасться захопити давні оборонні бастіони в районі Торецька, вони зможуть просуватися до Костянтинівки, логістичного опорного пункту ЗСУ на сході, з іншого напрямку.

Натомість аналітики ISW наголосили, що Росія значно перебільшує свої успіхи на фронті в Україні. ISW не спостерігала великих або оперативно значущих російських успіхів на напрямку Торецька або Авдіївки з 14 липня.

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