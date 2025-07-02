Представники Книги рекордів України офіційно зафіксували п’ять бойових рекордів, яких українська воєнна розвідка досягла завдяки застосуванню сімейства морських дронів MAGURA.
Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони в Telegram. "Уперше у світі - п’ять головних рекордів ГУР та дронів MAGURA зафіксували в Книзі рекордів України", - йдеться у повідомленні.
Серед рекордів:
- перше у світі потоплення бойових кораблів морськими дронами;
- перше збиття бойового літака дроном MAGURA;
- перше збиття повітряної цілі морським дроном;
- найбільша кількість уражень бойових кораблів та катерів: у період із 2023 по 2024 рік уражено 15 одиниць із корабельно-катерного складу чорноморського флоту РФ;
- найбільша кількість потоплених кораблів та катерів.
Представник Книги рекордів України Андрій Масюк зазначив, що ці досягнення є унікальними у світовому масштабі і свідчать про те, що Україна навіть у найскладніших умовах здатна створювати інновації, які змінюють хід війни та є прикладом для наслідування.
"Кожен потоплений корабель, кожен збитий літак чи гелікоптер - це зменшення спроможностей ворога. Це реальні кроки до нашої перемоги. Хочу подякувати Group 13 за їхню роботу. Їхня відданість і професіоналізм дають нам змогу досягати таких результатів", - сказав начальник ГУР генерал-лейтенант Кирило Буданов.
Командир підрозділу ГУР "Group 13" із позивним "Тринадцятий", чия команда безпосередньо реалізовує морські спецоперації за участі MAGURA, подякував українським інженерам за винахідливість і зазначив, що Україна бореться проти великої за ресурсами держави, тому будь-яка підтримка - особливо цінна, в тому числі занесення в Книгу рекордів, бо це визнання та довіра.
Представник ГУР Андрій Юсов підкреслив стратегічне значення зафіксованих досягнень. "Встановлені рекорди - свідчення того, як Україна змінює військову історію світу, доводячи, що інновації та відвага є сильнішими за будь-яку кількість ворога", - підкреслив він.
Представники Книги рекордів України вручили сертифікати начальнику Головного управління розвідки генерал-лейтенанту Кирилу Буданову, керівнику департаменту безпілотних систем ГУР МО України, а також бійцям підрозділу "Group 13", які безпосередньо реалізують морські спецоперації із застосуванням дронів.
Морські дрони MAGURA
У травні 2025 року українська розвідка за один день знищила два ворожі багатоцільові винищувачі Су-30. Глава ГУР Міноборони Кирило Буданов, сказав, що це був "історичний момент".
За його словами, винищувачі були збиті ракетами "повітря-повітря" з інфрачервоним наведенням AIM-9 Sidewinder, випущеними з безпілотних катерів Magura-7.