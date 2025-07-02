Представник ГУР Андрій Юсов підкреслив стратегічне значення зафіксованих досягнень.

Представники Книги рекордів України офіційно зафіксували п’ять бойових рекордів, яких українська воєнна розвідка досягла завдяки застосуванню сімейства морських дронів MAGURA.

Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони в Telegram. "Уперше у світі - п’ять головних рекордів ГУР та дронів MAGURA зафіксували в Книзі рекордів України", - йдеться у повідомленні.

Серед рекордів:

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перше у світі потоплення бойових кораблів морськими дронами;

перше збиття бойового літака дроном MAGURA;

перше збиття повітряної цілі морським дроном;

найбільша кількість уражень бойових кораблів та катерів: у період із 2023 по 2024 рік уражено 15 одиниць із корабельно-катерного складу чорноморського флоту РФ;

найбільша кількість потоплених кораблів та катерів.

Представник Книги рекордів України Андрій Масюк зазначив, що ці досягнення є унікальними у світовому масштабі і свідчать про те, що Україна навіть у найскладніших умовах здатна створювати інновації, які змінюють хід війни та є прикладом для наслідування.

"Кожен потоплений корабель, кожен збитий літак чи гелікоптер - це зменшення спроможностей ворога. Це реальні кроки до нашої перемоги. Хочу подякувати Group 13 за їхню роботу. Їхня відданість і професіоналізм дають нам змогу досягати таких результатів", - сказав начальник ГУР генерал-лейтенант Кирило Буданов.

Командир підрозділу ГУР "Group 13" із позивним "Тринадцятий", чия команда безпосередньо реалізовує морські спецоперації за участі MAGURA, подякував українським інженерам за винахідливість і зазначив, що Україна бореться проти великої за ресурсами держави, тому будь-яка підтримка - особливо цінна, в тому числі занесення в Книгу рекордів, бо це визнання та довіра.

Представник ГУР Андрій Юсов підкреслив стратегічне значення зафіксованих досягнень. "Встановлені рекорди - свідчення того, як Україна змінює військову історію світу, доводячи, що інновації та відвага є сильнішими за будь-яку кількість ворога", - підкреслив він.

Представники Книги рекордів України вручили сертифікати начальнику Головного управління розвідки генерал-лейтенанту Кирилу Буданову, керівнику департаменту безпілотних систем ГУР МО України, а також бійцям підрозділу "Group 13", які безпосередньо реалізують морські спецоперації із застосуванням дронів.

Морські дрони MAGURA

У травні 2025 року українська розвідка за один день знищила два ворожі багатоцільові винищувачі Су-30. Глава ГУР Міноборони Кирило Буданов, сказав, що це був "історичний момент".

За його словами, винищувачі були збиті ракетами "повітря-повітря" з інфрачервоним наведенням AIM-9 Sidewinder, випущеними з безпілотних катерів Magura-7.

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