У повідомленні компанії йдеться, що випуск дрона в США почнеться у другій половині цього року.

Це перший відомий експортний успіх морських дронів Magura, а вихід на дуже закритий ринок озброєння США прямо вказує, що українські морські дрони зможуть підкорити й Тихий океан.

Виробник дронів Red Cat Holdings з США виходить на ринок морських безпілотних систем завдяки співробітництву з неназваним, але провідним виробником світового рівня, морські дрони якого "щоденно тестуються у реальних бойових умовах".

Як пише Defense Express, у повідомленні не вказується назва чи країна-партнер, але такі аспекти, як те, що ці дрони напрацювали "10 тис. годин у реальних бойових місіях" та мають на рахунку багато успішних зіткнень з ворогом, "більше ніж будь-який флот з часів Другої світової", варіантів вже не залишається.

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При цьому видання зазначило, що остаточно всі питання відпадають при погляді на ілюстрацію та технічні характеристики цього дрону, який має довжину 7 м і повністю тотожний Magura V7.

У повідомленні компанії йдеться, що випуск дрона в США почнеться у другій половині цього року.

Серед переваг Magura V7 зазначено, що цей дрон має "підвищену дальність дії, вантажопідйомність і гнучкість місій, що робить його ідеальним для місій з глибокими ударами, протикорабельної війни та прибережних дій у спірних зонах". Видання зазначило, що очевидним районом використання Magura V7 буде Індійсько-тихоокеанський регіон.

Видання нагадало, що хто є виробником морських дронів Magura залишається невідомим.

Що відомо про Magura V7

4 травня з'явилося перше фото Magura V7, який збив два російські літаки у Чорному морі.

А уночі проти 3 травня внаслідок атаки на Новоросійськ був збитий винищувач Су-30. Ворожий літак був знищений за допомогою безекіпажного катера, озброєного зенітною керованою ракетою типу Р-73. Пізніше в українській розвідці зазначили, що це був дрон Magura.

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