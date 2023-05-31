Поки Путін зберігає владу в Росії, він залишається недоступний для суду.

Відправка Володимира Путіна на заслужений відпочинок в Гаагу може виявитися неможливою, якщо він так і залишиться єдиною людиною в Росії, з якою можна буде вести переговори про припинення війни. Таку думку висловив президент Франції Еммануель Макрон на конференції лідерів ЄС у Молдові, пише The Guardian.

"Якщо через кілька місяців у нас буде вікно для переговорів, питання буде у виборі між судом [над Путіним] і переговорами [з ним же]. І вам доведеться вести переговори з тими лідерами, які у вас є де-факто. І я думаю, що переговори будуть пріоритетом", – заявив Макрон.

Дану дилему французький лідер описав наступною фразою: "Я хочу, щоб ти потрапив до в'язниці, але ти єдиний, з ким я можу вести переговори".

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У своїй великій промові Макрон також зазначив, що Росія втратила будь-яку легітимність, але якщо майбутній український контрнаступ не досягне значущого результату, необхідно буде оцінити характер майбутньої європейської підтримки України.

Перспективи мирних переговорів з Росією

Українська влада неодноразово стверджувала, що жодних серйозних переговорів з Росією про мир бути не може, поки російські війська залишаються на українській території. Як заявив радник глави ОП Михайло Подоляк, навіть якщо Захід захоче піти на невигідний для України мир, примусити до нього українців все одно не вийде.

За даними Financial Times, багато що в цьому контексті залежатиме від результатів українського контрнаступу цього літа. Якщо воно виявиться невдалим або просто не принесе великих успіхів, Україну та її партнерів решта світу буде примушувати до перемир'я з РФ на умовах статус-кво.

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