Минулої доби окупаційні війська майже безперервно обстрілювали Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Кремінна та Привілля.

В Рубіжному російські загарбники розстріляли мирних жителів, загинула одна особа, ще одна зазнала поранень.

Про це повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай у Facebook.

"Вчора до поліції надійшло повідомлення про те, що військовослужбовці окупаційних військ РФ у м. Рубіжне зі стрілецької зброї відкрили вогонь по місцевим мешканцям. Внаслідок чого один чоловік від отриманого вогнепального поранення загинув, ще один госпіталізований до лікарні. Минулої доби, 23 березня, окупаційні війська майже безперервно обстрілювали територію міст Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Кремінна та Привілля. Поліцією зареєстровано 22 обстріли", - зазначив він.

Також, за словам Гайдая, під ворожий артилерійський обстріл потрапили багатоповерхові та приватні будинки, гаражі та адміністративні будівлі поліції Луганщини.

Співробітники слідчо-оперативних груп працюють на місцях події. Фахівці ДСНС продовжують розбір завалів та ліквідації наслідків обстрілів.

Раніше повідомлялося, що на Луганщині окупанти застосували фосфорні бомби.

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