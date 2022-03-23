У Путіна аргументують свою позицію "показами" викрадених українців.

Прес-секретар президента країни-окупанта Дмитро Пєсков заявив, що російські військові не стріляють в українських цивільних, а "допомагають" їм.

Про це пише пропагандистське "РИА Новости".

Зокрема, Пєсков повідомив, що "не вірить" Офісу генпрокурора України з приводу інформації, що росіяни вбивають мирних людей.

Під час спілкування з пресою він вкотре вигадав історію про "українських націоналістів", які використовують мирних жителів міст як "живий щит", посилаючись на "покази" викрадених у Росію українців.

"Росія не вірить генпрокуратурі України. Російські військові не стріляють у цивільних, не завдають по них ударів, а допомагають їм", - сказав Пєсков.

Вбивства мирного населення України

Російські війська вторглися в Україну у 2014 році, захопивши Крим та окремі райони Донецької та Луганської областей. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, знищуючи українські міста, села, вбиваючи мирних жителів.

За час війни в Україні окупанти цілеспрямовано вбивають мирне населення та грабують будинки українців.

Раніше окупанти обстріляли автобуси з людьми з Попасної.

А на Сумщині окупанти використовують мирних жителів як "живий щит".

У Запорізькій області російські окупанти обстріляли цивільні авто. Серед поранених діти.

У місті Кремінна на Луганщині окупанти 11 березня розстріляли з танка будинок для людей похилого віку, в наслідок чого загинули 56 людей.

Під Запоріжжям окупанти на блокпосту розстріляли автівку. Постраждала дитина, обстріли потрапили їй в обличчя.

Це лише кілька новин про злочини окупантів проти мирного населення України. За нелюдськими злочинами росіян спостерігає увесь світ, однак у Кремлі продовжують все заперечувати.

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