Внаслідок обстрілу виникли численні пожежі по всій території Луганської області.

Внаслідок обстрілів окупантів у Рубіжному Луганської області загинуло троє людей, з них дві дитини, також є поранені.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС. Там повідомили, що ворожий снаряд влучив ввечері в багатоповерхівку. "Прибувши на місце події, рятувальники ДСНС Луганської області, на жаль, вже не мали можливості допомогти людям, всі троє вже були без ознак життя", - зазначається у повідомленні.

Внаслідок обстрілу виникли численні пожежі по всій території Луганської області. Зокрема, у Рубіжному палало підприємство легкої промисловості, училище, декілька квартир. Перебито газопровід.

У Лисичанську внаслідок авіаудару горів нафтопереробний завод. У Кремінній пошкоджено чотири житлові будинки.

"Орки продовжують знищувати мирних людей та цивільну інфраструктуру, гатять без розбору. У Сєвєродонецьку цинічно розстріляли людей, які прийшли до магазину по їжу. В результаті - одна людина загинула, 6 отримали поранення. На лінію "101" та "103" постійно надходять повідомлення про людей, які постраждали внаслідок обстрілів", - констатували у ДСНС.

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