Мешканці міста "задля натяку на вільне пересування" повинні мати: довідку про фільтрацію, перепустку для пересування вулицями міста та перепустку на пересування за його межі.

Окупаційна влада вимагає від маріупольців оформити три документи для можливості пересуватися містом та за його межі.

Про це у Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Окупаційна влада офіційно роз’яснила маріупольцям порядок отримання дозволу на пересування, у т.ч. в межах окупованої частини Донецької області. Спочатку треба пройти перевірку (фільтрацію) в одном з райвідділків "МВС" в Мангуші, Новоазовську або Нікольському, або в пунктах пропуску Мангуш або Безіменне. Після перевірки зі справкою звернутись до комендатури Маріуполя і отримати перепустку на пересування в межах Донецької області", - зазначив він.

Таким чином, за його словами, маріупольці "задля натяку на вільне пересування" повинні мати три документа - довідку про фільтрацію, перепустку для пересування вулицями міста та перепустку на пересування за межі Маріуполя.

"Якщо гетто виглядає якось інакше, я не знаю як…", - додав Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти так званою фільтрацією перетворюють Маріуполь на концентраційний табір, тримаючи у полоні тисячі людей.

Місто без води, без їжі, того, що завозять, катастрофічно не вистачає на всіх, і близько не вистачає. Люди змушені працювати за їжу, розбирати завали, прибирати тіла загиблих із-під завалів, з вулиць.

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