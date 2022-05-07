Окупаційна влада вимагає від маріупольців оформити три документи для можливості пересуватися містом та за його межі.
Про це у Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Маріуполь. Окупаційна влада офіційно роз’яснила маріупольцям порядок отримання дозволу на пересування, у т.ч. в межах окупованої частини Донецької області. Спочатку треба пройти перевірку (фільтрацію) в одном з райвідділків "МВС" в Мангуші, Новоазовську або Нікольському, або в пунктах пропуску Мангуш або Безіменне. Після перевірки зі справкою звернутись до комендатури Маріуполя і отримати перепустку на пересування в межах Донецької області", - зазначив він.
Таким чином, за його словами, маріупольці "задля натяку на вільне пересування" повинні мати три документа - довідку про фільтрацію, перепустку для пересування вулицями міста та перепустку на пересування за межі Маріуполя.
"Якщо гетто виглядає якось інакше, я не знаю як…", - додав Андрющенко.
Раніше повідомлялося, що російські окупанти так званою фільтрацією перетворюють Маріуполь на концентраційний табір, тримаючи у полоні тисячі людей.
Місто без води, без їжі, того, що завозять, катастрофічно не вистачає на всіх, і близько не вистачає. Люди змушені працювати за їжу, розбирати завали, прибирати тіла загиблих із-під завалів, з вулиць.