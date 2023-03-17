До літаків окупантів додались гвинтокрили.

Російські окупанти "відкрили" майданчик для гвинтокрилів на території заводу "Азовсталь" в Маріуполі.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. "Окупанти "відкрили" майданчик для гвинтокрилів на території "Азовсталі". Тепер до постійних літаків додались гвинтокрили. Остаточне перетворення міста на військову базу", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, за даними Маріупольської міськради, нещодавно з‘явилася інформація про те, що в окупованому місті студентам вишів розіслали вимогу терміново стати на військовий облік. У міськраді вважають, що це може свідчити про те, що росіяни намагаються провести "тиху" мобілізацію.

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Що відбувається у Маріуполі сьогодні

Нагадаємо, що у зруйнованому місті від початку повномасштабної війни загинуло 22 тисячі місцевих мешканців. Зруйнована значна кількість будівель, в тому числі школи, садки та лікарні.

Поки російські окупаційні війська демонтують будинки у Маріуполі, у місті проблеми з водою та опаленням. У листопаді в мерії повідомляли, що у місті щотижня помирає приблизно 150 осіб.

У Генеральному штабі Збройних Сил України повідомляли, що мешканцям міста пропонують обладнувати позиції навколо нього за продовольчі пайки.

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