Контррозвідники СБУ спільно з військовослужбовцями Збройних сил 13 жовтня затримали на лінії розмежування бойовика так званої "ЛНР".

У мережі опублікували кадри затримання російського військового Андрія Косяка на Донбасі, коли російські окупанти проводили розвідку місцевості в районі Золотого на Донбасі.

Відповідне відео опублікував журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі.

"Російська пропаганда представляє його, як "неозброєного представника СЦКК ЛНР, проти якого українські військові застосували зброю". Ці кадрі доводять - по-перше, бойовик був озброєний. В нього вилучили зброю, якої в спостерігача СЦКК бути не може. І, взагалі, "СЦКК ЛНР" не існує. Згідно з домовленостями, в Спільний Центр Контролю та Координації можуть входити лише представники України та Росії", - написав журналіст.

Також він запевнив, що ніхто проти Косяка силу не застосовував.

"Він добровільно здався і виконував усі вербальні вимоги українських військових. Це зафіксовано на відео. Ну, хіба що трохи збрехав, назвавшись рядовим, хоча мав при собі посвідчення офіцера та погони лейтенанта. По-третє, з подачі Росії зараз блокується уся робота СММ ОБСЄ з тим, щоб міжнародна організація тиснула на Україну, і та повернула Косяка. Якщо Україна це зробить, вона визнає існування незаконної "СЦКК ЛНР", а, таким чином, визнає і "ЛНР", як сторону переговорів. Такий от хитрий план", - додав Цаплієнко.

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Затримання бойовика ЛНР на Донбасі

Як повідрмляв УНІАН, контррозвідники СБУ спільно з військовослужбовцями Збройних сил 13 жовтня затримали на лінії розмежування бойовика так званої "ЛНР". Чоловік був озброєний вогнепальною зброєю та здійснював розвідку залишених позицій Збройних сил України.

Бойовик грубо порушив досягнуті домовленості, оскільки не мав права перебувати на цій території, та ще й зі зброєю. Його завданням, погодженим у рамках Тристоронньої контактної групи, мало бути розмінування сусідньої ділянки. На ній планується відкрити новий пункт пропуску з тимчасово окупованими територіями.

Затриманим виявився громадянин РФ Косяк Андрій Валентинович, 1978 року народження.

Як вдалося встановити співробітникам СБУ, зловмисник є учасником одного з підрозділів "6 отдельного мотострелкового козачьего полка имени атамана Матвея Платова народной милиции ЛНР".

Затриманий – виходець з Алчевська, колишній кримінальник, який підозрюється в скоєнні умисного вбивства в 2010 році.

У 2014 році він вступив до лав бандформування "Брянка СССР". Згодом "служив" у мінометному взводі та брав активну участь у спротиві силам АТО/ООС на Луганщині. Зокрема, обстрілював з міномету позиції українських військових у Попасній та Золотому.

Під час затримання фігурант мав при собі пістолет ПМ з двома спорядженими магазинами, військовий квиток та посвідчення СЦКК (Спеціального центру контролю та координації припинення вогню).

Автор: Олег Давигора