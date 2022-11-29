Він вважає, що росіяни шукають прийоми і способи нових бойових дій.

Радник Офісу президента Олексій Арестович пояснив, чому сьогодні по всій території України, крім окупованого Криму, була оголошена повітряна тривога.

Свою думку він висловив у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним на YouTube. Як відомо, в останні дні українців неодноразово попереджали про загрозу нових масованих обстрілів країни.

"Не забуваємо про загрозу повітряних нальотів, а сьогодні була спроба. Тривогу оголосили, але швидко скасували. Літаки реально були в повітрі не менше 4,5 годин. Ми очікували удар, але удар не завдали", - розповів він.

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Арестович зазначив, що в повітря підняли Іл-22 - літаки, які можуть вести і розвідку.

"Могли бути тренувальні, могли просто виявляти позиції ППО, дивитися як ми реагуємо. Могли тренуватися і одночасно виявляти позиції ППО", - додав він.

На думку радника Офісу президента, зараз росіяни шукають прийоми і способи нових бойових дій.

"Цілком можливо, що вони розкривали наше угруповання ППО, тому що їх абсолютно не влаштовує результат, коли з 90 ракет 70 збивають", - зазначив Арестович.

Масовані обстріли України

Як повідомляв УНІАН, в останні місяці армія РФ систематично атакує критичну систему України. Через це в країні ввели стабілізаційні відключення електроенергії.

27 листопада президент Володимир Зеленський попередив, що росіяни готують нові удари і не зупиняться, поки у них є ракети.

У Генеральному штабі Збройних Сил України зазначали, що існує загроза нанесення ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури.

Вранці у всіх областях України, крім окупованого Криму, звучала повітряна тривога. У Повітряних силах ЗСУ пояснили, що існувала загроза ракетного удару оперативно-тактичними комплексами армії РФ.

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