'Майбутні кліщі': Росія готує нову пастку для ЗСУ в напрямку Дніпропетровщини, - військовий

"Осман" зауважив, що вчора на цих ділянках ворог активно застосовував ЛАТ та піхоту, маючи просування.

Російська армія готує нову пастку для Сил оборони України у напрямку Дніпропетровської області. Про це повідомив український військовий Станіслав "Осман" Бунятов.

За його словами. ворог вперся в українську оборону поблизу Константинополя та південніше Богатиря, тому зараз активно намагається проривати напрямок ряду сіл по річці Мокрі Яли та Надеждинка-Преображенка.

"Осман" зауважив, що вчора на цих ділянках ворог активно застосовував ЛАТ та піхоту, маючи просування.

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"Рух на цих ділянка - чергові майбутні кліщі, які спочатку будуть звужатися, а потім закінчаться звичайним перерізанням логістики за допомогою оптоволоконних дронів", - додав він.

Україна та Росія можуть припинити вогонь - що відомо

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що 17 березня можуть з'явитися нові деталі щодо можливого припинення вогню в Україні. Він зазначив, що переговори просуваються добре, хоч і є складнощі.

Крім того, у Financial Times писали, що в російського диктатора Володимира Путіна мало причин припиняти війну в Україні. Він не має наміру відмовлятися від своїх цілей.

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