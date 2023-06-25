Авіація сил оборони за минулу добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу противника.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу. Там додали, що авіація знищила один зенітно-ракетний комплекс ворога. "Також, нашими захисниками було знищено шість розвідувальних БпЛА", - йдеться у повідомленні.
Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один зенітний ракетний комплекс "Стріла", три райони зосередження особового складу та військової техніки, 12 гармат на вогневих позиціях та дві станції РЕБ противника.
Війна в Україні: новини
Східне угрупування ЗСУ почало наступ і просунулось на декількох напрямках. Йдеться про Оріхово-Василівку, Бахмут, Богданівку, Ягідне, Кліщіївку, Курдюмівку. Крім того, ЗСУ біля Красногорівки заволоділи кількома позиціями, які окупанти утримували ще з 2014 року.
Загальні втрати російських окупантів у живій силі наразі становлять приблизно 223 910 осіб.