Скандальний соратник Путіна вибухнув черговою порцією заяв та торкнувся українського Криму.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що загроза Криму - привід для повноцінної війни з Україною.

Про це він написав у Telegram.

Опальний політик вважає, що ідея автономії Криму у складі України – це "пряме хамство на адресу Росії, загроза її територіальній цілісності та привід для початку повноцінної війни". Тому Москва ніколи не обговорюватиме долю Криму,

"У Росії немає і ніколи не буде політичної сили, яка погодилася б навіть обговорювати долю Криму. Це було б просто національною зрадою", - написав Медведєв.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що сьогодні спроби можливого повернення Криму з-під російської окупації військовим шляхом приведуть до сотень тисяч убитих серед українських військових.

Радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що Україні під силу звільнити окуповані Росією Крим і райони Донбасу, захоплені до 24 лютого.

Водночас голова української розвідки Кирило Буданов прогнозує, що Збройні Сили України можуть увійти на територію тимчасово окупованого Росією Крим вже до кінця 2022 року.

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