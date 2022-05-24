Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що загроза Криму - привід для повноцінної війни з Україною.
Про це він написав у Telegram.
Опальний політик вважає, що ідея автономії Криму у складі України – це "пряме хамство на адресу Росії, загроза її територіальній цілісності та привід для початку повноцінної війни". Тому Москва ніколи не обговорюватиме долю Криму,
"У Росії немає і ніколи не буде політичної сили, яка погодилася б навіть обговорювати долю Криму. Це було б просто національною зрадою", - написав Медведєв.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що сьогодні спроби можливого повернення Криму з-під російської окупації військовим шляхом приведуть до сотень тисяч убитих серед українських військових.
Радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що Україні під силу звільнити окуповані Росією Крим і райони Донбасу, захоплені до 24 лютого.
Водночас голова української розвідки Кирило Буданов прогнозує, що Збройні Сили України можуть увійти на територію тимчасово окупованого Росією Крим вже до кінця 2022 року.