'Мені потрібна тиша': захисниця Маріуполя 'Пташка' йде зі служби

Катерина зазначила, що повернеться згодом, але зараз приймає рішення припинили службу.

Захисниця Маріуполя Катерина Поліщук "Пташка" оголосила про припинення служби у 59 ОМПБр. Наразі військовослужбовиця потребує тиші.

Про своє рішення "Пташка" повідомила у Facebook. Катерина зазначила, що через низку непоборних обставин та подій, вона змушена припинити співпрацю з 59 ОМПБр та свою службу в цій бригаді.

"Одна з найважливіших новин (та переваг для мене, як добровольця старого зразка) через ряд непоборних обставин та подій, я змушена припинити співпрацю з 59 ОМПБр та свою службу в цій бригаді. З подякою та повагою прощаюсь з цими чудовими людьми. Та поки перебуваю в ізоляції. Багато контенту від мене не буде. Буде щось від душі. Мені так треба. Розраховую на ваше розуміння", – зазначила Катерина.

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"Пташка" додала, що їй зараз потрібна тиша, однак вона обіцяє повернутися.

"Дякую за 14 місяців плідної роботи, нову військову професію, терпіння, розуміння і справжню любов, якої так бракувало мені, в яку я вже не вірила. Не тому, що я "Пташка". А, тому що я – це я. Ви – найкраще, що могло статись зі мною у такий важкий період. Нехай це буде заслужена відпустка, самоізоляція чи як ви самі це назвете. Я повернусь незабаром. Але поки мені потрібна тиша", – додала вона.

Що відомо про Катерину Поліщук

Вперше про "Пташку" почули навесні 2022 року, коли у соцмережах розповсюдили відео за її участі. На кадрах Катерина в підвалах "Азовсталі" співала пісні ОУН-УПА. Цим відео захисниця намагалася привернути увагу до поранених людей у Маріуполі.

Дівчина навчалася на музиканта, але з 2021 року служила парамедикинею у "Госпітальєрах". У перший день повномасштабного вторгнення Поліщук вирушила до Маріуполя, де допомагала гарнізону "Азовсталі". Її, як і інших військових, взяли в полон російські окупанти. Після повернення, захисниця продовжує наближати перемогу України та допомагає військовим. Крім того, вона пише вірші та грає на бандурі.

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