Російські окупанти пересуваються містом і руйнують його інфраструктуру.

У Херсоні, куди напередодні увійшли російські окупанти, зараз ними захоплений річковий порт і залізничний вокзал. Ніч в місті минула спокійно, проте були чутні поодинокі постріли.

Про це розповів міський голова Херсона ігор Колихаєв, передає "Сьогодні".

За не підтвердженою інформацією, в місті обстріляли будівлю СБУ, після чого там почалася пожежа.

Колихаєв також попросив президента України організувати "зелений коридор"для того, щоб" зібрати сотні трупів в районі міста". У Херсон також потрібно привезти продукти-склади розташовані за межами міста.

У коментарі "Радіо Свобода" Колихаєв уточнив, що загиблі та поранені є як серед військових, так і серед мирного населення. Російські терористи стріляють у школи, багатоповерхівки, у місті було чутно багато вибухів.

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