Десятки тисяч людей залишають свої домівки в прикордонному регіоні, багато хто каже, що уряд применшив загрозу вторгнення.

Загроза українського вторгнення в Росію здавалася нереальною - і російські державні ЗМІ спочатку називали вторгнення одиничною "спробою проникнення", тому багато росіян не планували евакуюватися з Курської області, пише The Guardian.

Любов Антипова востаннє розмовляла зі своїми літніми батьками майже два тижні тому, коли до неї вперше дійшли чутки про українське вторгнення і вона благала їх залишити їхнє село в Курській області. А наступного дня вона побачила в Інтернеті фотографії українських солдатів, за 50 метрів від будинку її батьків.

"Усі ці роки мої батьки не думали, що їх це торкнеться", - сказала вона. "Ми були впевнені, що російська армія захистить нас. Я вражена тим, як швидко українські війська просувалися вперед".

Відео дня

Вторгнення України на територію Росії оголило очевидну самовпевненість російських чиновників, які відповідають за кордон. Багато місцевих жителів звинувачують уряд у тому, що він применшує значення українського нападу або дезінформує їх про небезпеку.

"Звіти офіційних осіб були зовсім не страшними: "Зайшли 100 диверсантів" - а потім стало 300, 800... Неможливо було скласти чітку картину", - розповів місцевий житель Олександр Зорін.

Багато жителів області звинувачують державні ЗМІ в тому, що вони тримають їх у невіданні.

"Я навіть не знаю, кого я зараз ненавиджу більше: українську армію, яка захопила нашу землю, чи наш уряд, який дозволив цьому статися", - написала одна з росіянок у соцмережі "ВКонтакте".

Протягом кількох днів державне телебачення показувало військові зведення, повідомляючи про успішні російські атаки на українські війська в "прикордонній зоні", не уточнюючи, чи перебуває іноземна армія на території країни. Державні ЗМІ показують десятки тисяч переміщених росіян, які залишили свої домівки до того, як було організовано евакуацію, - але державне телебачення в основному називає їх "тимчасово евакуйованими людьми", а не біженцями або внутрішньо переміщеними особами.

Волонтер із Курська Стас Волобуєв зазначає, що саме наплив переміщених росіян із прикордонних районів став свідченням того, що війна триває всього за кілька десятків кілометрів.

"Я працюю в центрі міста і щодня бачу людей, які стоять у черзі за гуманітарною допомогою. Біженців так багато, а в них нічого немає. Людям доводиться бігти в шортах і шльопанцях".

"Страшно, коли бачиш, що ти один і тобі нема до кого звернутися", - каже Антипова. "Волонтери виконують цю роботу. Місцевої влади ніде не видно".

Просування ЗСУ в Курській області

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни повідомили, що ЗСУ за останні дні взяли під контроль ще низку населених пунктів у Курській області.

Зазначалося, що минулої доби, 16 серпня, Сили оборони просунулися на південний схід від міста Суджа. Також геолокаційні знімки вказують на активність наших військових у межах селища Борки на південний схід від міста. Крім того, аналітики пишуть про руйнування ЗСУ двох мостів у Глухівському районі Курської області.

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