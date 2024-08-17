На думку аналітиків, з огляду на відступ ЗСУ на сході, російське командування було впевнене, що Україна не піде на ризик вторгнення.

Російське командування до останнього моменту не бачило ознак підготовлюваного українського вторгнення в Курську область, і навіть після початку вторгнення намагалося ігнорувати ці події. Як пише Reuters, навіть вранці того дня, коли Україна почала вторгнення, міністерство оборони РФ опублікувало відео, на якому генерал Валерій Герасимов, командувач російськими військовими силами, відвідує іншу зону бойових дій в Україні.

"На кадрах не вказано точний час візиту, але не видно, щоб він був стурбований або знав про події, що розгортаються в Курській області", - зазначає видання.

Як зазначають західні аналітики, раптове українське вторгнення викликало питання щодо ефективності російської розвідки, а також прикордонних укріплень і сил, які їх охороняють.

Відео дня

За словами французького військового експерта Йоханна Мішеля, оскільки українські війська відступають на сході України, на одній із найбільш стратегічно важливих ділянок лінії фронту, Москва цілком могла припустити, що Київ не піде на вторгнення на територію РФ, оскільки це серйозний ризик.

При цьому російський депутат і колишній військовий Андрій Гурульов заявляв, що російські військові керівники були попереджені приблизно за місяць до цього про ознаки підготовки до українського наступу, але не прислухалися.

Навіть після вторгнення в РФ заявляли, що все під контролем

Тільки в другій половині наступного після вторгнення дня, 7 серпня, президент Путін і Герасимов уперше публічно висловилися з приводу подій у Курську. При цьому Герасимов повідомив Путіну, що російські війська "зупинили" просування ЗСУ Курської області.

Як зазначає Мішель, незрозуміло, чи був Герасимов дезінформований своїми підлеглими, чи він відчув себе зобов'язаним повідомити Путіну хороші новини перед телекамерами.

Уже вранці в місцевих спільнотах повідомлялося про "активні бойові дії на самому кордоні", людей закликали виїжджати. Однак великі російські військові блоги були налаштовані зневажливо, заявляючи, що лише невелика група українських військових змогла проникнути на територію Росії всього на 300 метрів і "знищується". Також вони припускали, що операція була "інсценована українськими "підрозділами TikTok" як медіа-вправа".

"На брифінгу 7 серпня Герасимов сказав Путіну: "Операція завершиться розгромом супротивника і виходом (російських військ) на державний кордон". Десять днів потому, коли понад 100 000 росіян були змушені покинути свої будинки, а Україна встановила контроль над більш ніж 1000 кв. км Курської області, московські війська все ще далекі від досягнення цієї мети", - підсумовує Reuters.

Курська область - новини

Як писав Bloomberg, Курська операція миттєво розвіяла переконання Заходу, що Україна програє. Успіхи українців різко посилили розмови про необхідність скасувати всі обмеження на використання західної зброї, яких змушена дотримуватися Україна. Однак важливіше те, що ця операція може змінити уявлення Заходу про українську бойову силу.

За даними ISW, збройні сили України за останні дні взяли під контроль ще низку населених пунктів у Курській області. Крім того, аналітики пишуть про руйнування ЗСУ двох мостів у Глухівському районі Курської області.

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