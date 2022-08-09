Військовий поскаржився, що вони штурмують одні й ті ж позиції, через що несуть великі втрати.

Українська розвідка перехопила розмову російського військового по телефону. Окупант заявив, що солдати розстрілюють своїх же.

Запис розмови ГУР опублікувало в YouTube.

За його словами, пораненим доводиться самостійно повзти до російських позицій, а тих, хто тікають - розстрілюють і записують у безвісти зниклих.

Також окупант розповів, що росіяни часто обстрілюють власні позиції з "Градів", оскільки коригувальники регулярно плутаються і надають невірну інформацію.

Росіянин поскаржився, що вони штурмують одні й ті ж позиції, в результаті чого окупанти несуть великі втрати в живій силі.

"Тут з кожним днем все гірше, людей все менше, боєкомплектів менше. Раніше стріляли по 10-20. Тепер 3-4 ракети і все", - ділиться він.

Росіянин зазначив, що українські військові регулярно обстрілюють їхні позиції, і у них немає проблем з кількістю боєприпасів.

Як раніше повідомляв УНІАН, в іншому перехаті окупант розповів про втрати і неможливості йти в наступ на Херсонщині.

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