Світу потрібно зрозуміти, що нинішня Росія повинна перестати існувати, переконаний радник Єрмака.

Росіяни, які підтримують війну проти України - це не люди, а спотворення в людській цивілізації.

Таку думку висловив 24 каналу радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, про це доводиться постійно повторювати, щоб люди не помилялися, даючи оцінку подіям в Україні.

"Росія керується трохи іншими принципами, вони не в нашій з вами системі координат. Пояснити їм, що не можна бити крилатими ракетами по мирному місту - неможливо. Навпаки, в їхніх очах кривава пелена і вони хочуть ще більше ракет", - говорить Подоляк.

"Росіяни насолоджуються смертями, які вони бачать в прямому ефірі, і вони дуже викладаються в це емоційно і грошима", - додав він.

Чиновник прогнозує, що через кілька тижнів-місяців світ зрозуміє: в нинішньому вигляді Росія повинна перестати існувати.

Раніше журналіст Дмитро Гордон показав справжню сутність росіян в одному фото.