Влада РФ вже 4 місяці нічого не повідомляє про втрати її окупаційного контингенту у війні проти України.

Президент Володимир Зеленський просить українців, які ще мають контакти у РФ, повідомляти росіянам про втрати їхніх окупаційних військ в Україні.

Про це йшлося у вечірньому зверненні глави держави до українців.

"Вже чотири місяці російська держава не повідомляла своїм громадянам жодної інформації - навіть відцензурованої - про втрати окупаційного контингенту. Повне мовчання. Нічого не публікувалося й не говорилося в численних інтерв’ю та виступах на політичному й військовому рівнях. Утім, ця кількість уже майже 40 тисяч – стільки людей російська армія втратила вбитими за час від 24 лютого. А ще десятки тисяч поранених, скалічених", - наголосив Зеленський.

На його переконання, це значить, що інформувати росіян про втрати мають українці.

"І якщо російська держава не говорить цього офіційно, і навіть у загальних рисах, то це означає, що кожен і кожна, хто ще зберіг будь-які контакти в Росії чи інформаційний вплив на їхнє суспільство, має доносити цей простий факт до тих, до кого може. 40 тисяч одних тільки вбитих окупантів", - заявив президент.

Як писав УНІАН, президент РФ Володимир Путін на початку березня стверджував, що на війну відправляють тільки професійних військових, а не строковиків. Незабаром Міністерство оборони РФ визнало, що виявило факти присутності солдатів строкової служби.

Росія приховує інформацію про свої втрати у війні проти України. Міністерство оборони РФ повідомляло про втрати тільки двічі: 2 і 25 березня — і називало цифри в 498 і 1 351 осіб. 1 червня голова комітету Держдуми з оборони заявив, що Росія нібито практично перестала зазнавати втрат, змінивши військову тактику.

Як свідчать перехоплення СБУ, загарбники якщо вивозять "вантаж 200", то роблять це вночі і невеликими партіями. Поки тіла чекають на свою чергу, вони починають розкладатися. З перехоплених СБУ розмов окупантів випливає, що вбитих складають під відкритим небом, а потім відправляють додому в закритих трунах через розкладання.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, втрати противника в особовому складі на сьогоднішній ранок загалом становили близько 39 тисяч 870 осіб.

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