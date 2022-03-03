Ситуація з військовими діями може бути небезпечною, тому Україна постійно інформує про неї МАГАТЕ і закликає її допомогти.

Міністр енергетики України Герман Галущенко запевняє, що атомна електростанція в Енергодарі надійно охороняється.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час телемарафону.

Відповідаючи на запитання, чим загрожує ситуація, якщо окупантам вдасться захопити АЕС у Енергодарі, Галущенко зазначив: "Не вдасться (захопити - УНІАН), тому що АЕС дуже щільно і відповідним чином охороняється. Друге - тут ключове питання полягає в тому, що це взагалі варварство - намагатися захопити або взагалі стріляти в бік атомної станції. І питання полягає навіть в тому, що це регулюється відповідними міжнародними договорами і є відповідна міжнародна відповідальність за це".

Міністр підкреслив, що Україна перебуває на постійному зв'язку з Міжнародною агенцією з атомної енергії щодо відповідної ситуації.

"Ми показуємо те, що відбувається в Енергодарі, і звертаємося до них з тим, щоб вони зі свого боку здійснили все від них залежне і все, що вони можуть зробити, щоб зупинити ці дії. Тому що це дійсно дуже небезпечно... А по-друге, взагалі питання ядерної безпеки - це питання, яке має міжнародне значення", - сказав Галущенко.

Також на запитання, наскільки руйнівними можуть бути наслідки пошкодження АЕС, урядовець висловив сподівання, що військові зможуть надійти захистити станцію.

"Не хотілося б зараз ці приклади згадувати, коли відбувалися відповідні трагедії на атомних станціях. Але ми говоримо про те, що усе одно цей сценарій не може відбутися через те, що ми чітко це розуміємо, і чітко розуміють наші військові, Національна гвардія, які сьогодні боронять цю станцію", - зазначив міністр.

Крім того, на запитання, навіщо ворогові захоплювати цю АЕС, Галущенко висловив припущення, що таким чином Росія сподівається похитнути українську енергосистему.

Як раніше повідомляв УНІАН, російські військові намагаються захопити Запорізьку атомну електростанцію. До Енергодару наблизилися два танки і два бронетранспортери.

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