Як приклад Борис Пісторіус назвав блокування шляхів постачання.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає "абсолютно нормальними" певні операції ВСУ на території Росії. Вони можуть бути потрібні для захисту від агресії. А як приклад чиновник навів блокування шляхів постачання.

Такою думкою Пісторіус поділився в ефірі на телеканалі ZDF. На думку голови Міноборони Німеччини, "абсолютно нормально", що в такій війні "атакований також переміщається на ворожу територію, наприклад, для блокування шляхів постачання".

"До тих пір, поки не будуть атаковані міста, цивільні особи, цивільні райони, вам доведеться з цим змиритися. Не із задоволенням, але це частина цього [українських операцій], наприклад, щоб перекрити шляхи постачання", — додав Пісторіус.

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Окремо Міністр оборони висловився про забезпечення армії окупантів. Німеччина знає, що Росія відправляє на фронт розконсервовану техніку старих зразків, яка іноді знаходиться в "жалюгідному стані". Сюди відносяться і стародавні танки 50-х, 60-х років минулого століття.

Операції України в Росії: що відомо

Заступник голови ГУР МО Вадим Скібіцький наприкінці січня вперше опосередковано підтвердив, що Україна причетна до вибухів на російських аеродромах в Енгельсі та Рязані.

ВСУ на початку квітня показали удари по військах окупантів біля села Цапівка Бєлгородської області. Ворожий підрозділ розташовувався в лісосмузі на дистанції 1,3 кілометра від кордону.

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