Вона зауважує, що "найшвидший шлях завоювати Україну" - це знищити Київ та українську владу.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр щодо ймовірності нового наступу на Київ наголошує на необхідності усвідомлювати, що загроза для Києва існуватиме завжди.

Про це вона сказала під час брифінгу, відповідаючи на запитання щодо нагромадження російських військ біля Чернігівщини, і чи не загрожує це новим наступом на Київ.

"Ми повинні усвідомлювати, що загроза Києву буде завжди. Тому що знищити Київ і знищити українську владу - це найшвидший шлях завоювати Україну. Тому ми просто повинні жити з думкою, що це тепер буде завжди, ця загроза", - наголосила Маляр.

Своєю чергою заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов щодо угруповання російських військ на Чернігівському напрямку зауважив: "На даний час спостерігаються деякі переміщення підрозділів... З боку розвідки ознак щодо створення ударного угруповання противника не виявлено".

Війна в Україні: оновлені дані

Ворог продовжує наступати на сході. Наразі російські окупанти зосередили зусилля на захопленні Донецької і Луганської областей. З цією метою противник стягнув додаткові сили до районів біл Сєвєродонецька і Лисичанська, також ЗС РФ намагається взяти під повний контроль Лиман.

На думку експертів американського Інституту вивчення війни, найближчими днями окупанти пришвидшать битву за Сєвєродонецьк. Противник визначив пріоритетне просування на схід і захід від Попасної, щоб перерізати українські наземні лінії комунікації на північний захід від Сєвєродонецька і завершити оточення Луганської області.

Крім того, російські війська роблять спроби відновити наступ на Слов'янськ, покращуючи тактичне положення в районі Ізюма Харківської області.

До острова Зміїний в Чорному морі ЗС Росії пригнали захоплений катер ВМС України. За даними військових, рашисти планують провокації.

Росія продовжує блокувати морські порти і вивозить украдене українське зерно. Кремль погрожує Заходу продовольчою кризою в обмін на зняття санкцій.

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