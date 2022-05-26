Ворог штурмує позиції наших військ на декількох напрямках одночасно.

Бої ЗСУ з російськими загарбниками досягнули максимальної інтенсивності вздовж всієї лінії зіткнення.

Про це на брифінгу 26 травня повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"На сьогодні бої досягнули максимальної інтенсивності. Ворог штурмує позиції наших військ на декількох напрямках одночасно. Попереду на нас чекає надзвичайно складний і тривалий етап боротьби. Треба розуміти, що це – війна і втрати з нашого боку неминучі", - заявила вона.

Війна в Україні: оновлені дані

Ворог продовжує наступати на сході. Наразі російські окупанти зосередили зусилля на захопленні Донецької і Луганської областей. З цією метою противник стягнув додаткові сили до районів біл Сєвєродонецька і Лисичанська, також ЗС РФ намагається взяти під повний контроль Лиман.

На думку експертів американського Інституту вивчення війни, найближчими днями окупанти пришвидшать битву за Сєвєродонецьк. Противник визначив пріоритетне просування на схід і захід від Попасної, щоб перерізати українські наземні лінії комунікації на північний захід від Сєвєродонецька і завершити оточення Луганської області.

Крім того, російські війська роблять спроби відновити наступ на Слов'янськ, покращуючи тактичне положення в районі Ізюма Харківської області.

До острова Зміїний в Чорному морі ЗС Росії пригнали захоплений катер ВМС України. За даними військових, рашисти планують провокації.

Росія продовжує блокувати морські порти і вивозить украдене українське зерно. Кремль погрожує Заходу продовольчою кризою в обмін на зняття санкцій.

Вас також можуть зацікавити новини: