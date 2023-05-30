В Росії повідомляють, що там готувалися теракти на території країни-агресора.

Міністерство оборони Російської Федерації у вівторок, 30 травня, відзвітувало про удари нібито по "центрах ухвалення рішень" на території України.

Як йдеться у звіті МО РФ в офіційному Telegram-каналі, для проведення цієї операції застосовувалася високоточна зброя великої дальності.

"Протягом доби Збройними Силами Російської Федерації завдано групових ударів із застосуванням високоточної зброї великої дальності повітряного базування по центральних пунктах ухвалення рішення", - йдеться у звіті.

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Міноборони відзначає, що це були не просто штаби Збройних Сил України, а в них під керівництвом фахівців західних спецслужб планувалися терористичні акти на території Росії.

"Усі призначені об'єкти вражені", - йдеться у звіті терористів.

Повітряна атака Росії на Київ у ніч на 30 травня: що відомо

Згідно з інформацією Повітряних Сил минулої ночі Росія запустила на Київ 31 дрон-камікадзе з різних напрямків у кілька хвиль. Українська ППО зуміла збити 29 одиниць.

Через влучання уламків в один із будинків у Голосіївському районі загинула жінка. Як повідомив згодом Віталій Кличко, у момент удару вона перебувала на балконі.

Крім того, у Дарницькому районі атака спричинала пожежу у приватному будинку, а у Печерському районі уламками пошкодило авто. У Дніпровському районі палаючі уламки впали на зелену зону, у Подільському - на нежитлову забудову, а в Святошинському - на території одного з підприємств.

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