Опубліковане журналістом відео ворог уже почав використовувати у своїй пропаганді, що може ускладнити ситуацію в ООС.

Міністерство оборони розкритикувало журналіста Юрія Бутусова за відео, на якому він здійснює постріл із 152-мм гармати-гаубиці Д-20 нібито в бік окупованих Росією територій на Донбасі.

У відомстві нагадали, що Росія зосередила біля українських кордонів свої війська й шукає найменший привід для провокацій та реалізації своїх намірів.

"Текст опису зазначеного відео поданий автором у манері, яка дозволяє використати цю публікацію саме як привід для ускладнення ситуації в районах проведення ООС та для звинувачень України в порушенні домовленостей щодо відведення зброї, у відсутності контролю за зброєю у військах", - зазначили в Міноборони й уточнили, що дату та місце зйомки Бутусов не вказав.

У зв'язку з цим Міноборони розпочало перевірку щодо можливого порушення посадовими особами службових обов'язків і правил поводження зі зброєю.

Також в оборонному відомстві зазначили, що це відео ворог уже почав використовувати у своїй пропаганді, що підвищує небезпеку провокативних дій з боку російсько-окупаційних військ, і може призвести до посилення обстрілів позицій українських військових.

"Публікація подібних відео у такому контексті і, зокрема зазначеного, є черговим прикладом того, як свідомо чи несвідомо можна виступити на боці ворогів України в інформаційному протистоянні", - наголосили в Міноборони.

У відомстві також підкреслили, що Збройні Сили України неухильно дотримуються Мінських домовленостей, не застосовують засоби ураження калібром понад 100 мм та відкривають вогонь виключно у відповідь у випадках, коли дії російських окупаційних військ створюють загрозу для життя і здоров’я українських воїнів та мирних громадян.

Міноборони також закликало українців уникати вчинків, які можуть зашкодити ЗСУ, спричинити активізацію обстрілів ворогом, або ускладнити співпрацю у сфері оборони з міжнародними партнерами.

Як повідомляв УНІАН, журналіст Юрій Бутусов опублікував на своїй сторінці в Facebook відео, на якому він стріляє з гаубиці, вигукуючи: "По окупантах вогонь". Пізніше Бутусов дописав, що відео було знято дуже давно під час тренувань підрозділів тероборони.

Державне бюро розслідувань розпочало кримінального провадження, у рамках якого перевірить законність дій журналіста Юрія Бутусова на відео, яке він виклав у мережі.

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Автор: Олександр Топчій