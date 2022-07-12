Діяльність диверсійно-розвідувальних груп зменшується, але не припиняється.

За минулий тиждень Національною поліцією України було викрито дві диверсійно розвідувальні групи.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, за минулий тиждень безпосередньо департаментом стратегічних розслідувань і карного розшуку Національної поліції України було викрито дві диверсійно-розвідувальні групи.

"Затримано близько 50 осіб, із них у Києві п’ять осіб, які можуть бути причетними до співпраці з ворогом. Тобто ми бачимо, що діяльність диверсійно-розвідувальних груп дещо зменшується, можливо, змінюється їх характер, але вона точно не зникає", - сказав Єнін.

Він також зазначив, що в цілому в країні за тиждень правоохоронці перевіряють від 10 до 20 тисяч осіб. Під час таких перевірок виявляють сотні підозрілих осіб, які можуть бути причетними до співпраці з ворогом.

Як повідомляв УНІАН, за даними МВС, з початку війни на блокпостах було виявлено понад 2,7 тис. осіб, підозрюваних у колабораційній або диверсійній діяльності.

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