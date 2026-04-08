Мирні переговори по Україні зайшли в глухий кут, але не через події в Ірані, – ЗМІ

США треба обрати інший підхід до переговорів.

Переговори щодо завершення війни в Україні були призупинені на тлі війни США на Близькому Сході, однак це не є основною причиною. Таку думку висловлюють оглядачі видання Foreign Affairs.

Зазначається, що проблема є значно глобальнішою. І вона полягає в тому, як Сполучені Штати побудували мирний процес. Оскільки до цього моменту адміністрація Трампа зосереджувала переговори на тому, що Україна має віддати РФ територію Донецької області в обмін на гарантії безпеки.

Втім, ця стратегія не спрацювала і навряд чи дасть результат у майбутньому. Оскільки такий підхід перебільшує значення території для Росії та важливість західних гарантій для України. Також він не розвʼязує головну проблему припинення будь-якої війни – переконати кожну зі сторін, що її ворог дійсно прагне миру.

І для цього США треба обрати інший підхід, щоб укласти більш комплексну угоду. Вона має надати Україні засоби для самооборони та стримування можливого майбутнього вторгнення. І водночас запевнити РФ, що Україна не стане плацдармом для НАТО і намагатиметься відновити свою територіальну цілісність лише невійськовими засобами. І ці умови передбачають, що переговори мають розглядатися не як обмін територій на гарантії безпеки, а як основа для майбутніх стабільних, хоч і ворожих, відносин між Україною та РФ, а також Росією та НАТО.

Видання відзначає, що навіть цей підхід може не спрацювати, якщо Кремль не готовий зупинитися ні на чому, крім підкорення всієї України. Однак такий підхід хоча б дає шанс подолати глибинні уявлення кожної держави про загрози і, таким чином, досягти тривалого миру.

На тлі цього США та Європа могли б взяти на себе юридичні зобов'язання щодо надання військової допомоги Україні – зокрема ППО, артилерії та високоточного озброєння. Також Захід може гарантувати створення запасів різних типів озброєння за межами України, аби в разі можливої агресії вони могли оперативно надати її Києву. Видання відзначає, що такі гарантії забезпечили б Україні кращі умови, ніж розлогі обіцянки прямої військової підтримки, яким Київ не може довіряти, а Москва не прийме.

Однак подібні переговори можуть стати вкрай складними і тривалими. І наразі немає жодних гарантій, що США в цьому питанні досягнуть успіху. Також видання не виключає, що Путін взагалі не зацікавлений у жодній угоді й не погодиться на менше, ніж контроль над усією Україною. Втім, зазначає видання, не існує швидкого та легкого шляху до завершення цієї війни, на кшталт "земля в обмін на гарантії".

Раніше в Кремлі прокоментували хід переговорів щодо завершення війни в Україні. Як зазначив речник Путіна Дмитро Пєсков, наразі тристоронні зустрічі неможливі через зайнятість США.

Водночас президент Володимир Зеленський зазначив, що головною проблемою переговорів з РФ є те, що Москва любить говорити про компроміси, але не йде на них. Він також додав, що на 100% впевнений, що РФ хоче повністю окупувати Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: