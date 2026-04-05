Я на сто відсотків переконаний, що росіяни хочуть повністю нас окупувати, - Зеленський

За словами президента, Україна не може відступити, адже це створило б для неї величезні ризики.

Проблема з росіянами полягає у тому, що їм подобається говорити про компроміси, але вони ніколи не йдуть на них. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю AP.

"Вони говорять лише мовою ультиматумів. Вони хочуть, щоб ми відступили з нашої території, яку ми контролюємо. Але ця вимога пояснюється їхніми величезними втратами. Вони вважають, що якщо ми відступимо, то вони не втрачатимуть сотні тисяч людей", - зазначив глава держави.

За його словами, попри те, що це є правдою, Україна не може відступити, адже це створило б для неї величезні ризики.

"Росія зміцнить свої позиції в Україні й почне готуватися до подальшої окупації. Вони брешуть і грають у свої ігри з Президентом Трампом. Я на сто відсотків переконаний, що росіяни хочуть повністю нас окупувати. Ось чому нам треба їх зупинити, домогтися припинення вогню, встановити надійні гарантії безпеки, а потім перенести все це у дипломатію", - сказав Зеленський.

Раніше помічник президента РФ Юрій Ушаков розповів про контакти зі США щодо "українського питання". За його словами, росіяни продовжують контактувати з американцями з "української проблематики".

"Зараз пауза в тристоронніх переговорах. У нас є контакти з американцями, але ми бачимо, що й українці теж з ними активно перемовляються. Зараз американські переговірники, ми знаємо, про кого йдеться, вони зайняті іншим зараз, іншою проблемою більшою мірою", - наголосив Ушаков.

Також речник президента РФ Дмитро Пєсков 1 квітня заявляв, що Зеленський мав в той день ухвалити рішення про виведення військ з Донбасу. Зокрема російський політик побічно підтвердив, що РФ має намір продовжувати вбивати людей, якщо побажання Путіна не будуть задоволені.

"Це (виведення українських військ з української території - УНІАН) могло б врятувати життя великої кількості людей, і головне, дозволити зупинити гарячу фазу цієї війни", - сказав він.

Вас також можуть зацікавити новини: