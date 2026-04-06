У Кремлі прокоментували паузу в перемовинах про закінчення війни в Україні

За словами Пєскова, Сполученим Штатам зараз не до переговорів.

На сьогодні переговори між Україною, Сполученими Штатами і Росією щодо закінчення війни перебувають на паузі, повідомив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков. Його заяву журналістам 6 квітня наводять російські медіа.

За словами речника, причина паузи - неможливість зібратися у тристоронньому форматі через зайнятість Сполучених Штатів іншими справами.

"Що стосується процесу переговорного - так, він поки на паузі. В американців багато справ інших, зрозуміло яких. Зараз у тристоронньому форматі важко зібратися", - сказав він.

Як повідомляв раніше УНІАН, спецпредставники президента США Джаред Кушнер і Стів Віткофф готуються до візиту в Україну вже цього місяця, заявив глава Офісу президента Кирило Буданов. Це буде їхній перший візит у нашу країну. Сенатор-республіканець Ліндсі Грем також може увійти до складу групи. Після цього вони можуть вирушити до Москви.

Також ми писали, що, за словами помічника російського диктатора Володимира Путіна Юрія Ушакова, США зробили Росії "цікаву пропозицію" щодо України, однак поки що ці пропозиції не реалізуються.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський зазначив, що не вважає, що мирні переговори зайшли в глухий кут. Він наголосив, що "треба організовувати тристоронню зустріч між Україною, США і Росією, йти далі дипломатичним треком, і робити принаймні все для цього".

Вас також можуть зацікавити новини: