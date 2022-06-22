Російська Федерація намагається перемагати виключно за рахунок кількісної переваги. В середньому на один постріл української артилерії припадає шість залпів ворожої.
Такими даними під час свіжого брифінгу поділився речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.
"Незважаючи на величезні втрати в особовому складі і техніці, окупанти переважають наразі українських військових в озброєнні і намагаються перемогти виключно кількістю. На окремих напрямках на один постріл української артилерії припадає шість і більше пострілів противника. При цьому ефективність дій російських піхотних підрозділів залишається низькою, особливо в умовах міської забудови", — заявив Мотузяник.
Нагадаємо, 15 червня в Офісі президента України повідомили, що співвідношення артилерії становить 10 до 1 на користь окупантів.
На зустрічі формату "Рамштайн", яка відбулася тиждень тому, західні союзники анонсували передачу нашій країні нового озброєння. США відправлять артилерію, HIMARS і протикорабельні ракети Harpoons. Канада, Польща та Нідерланди — артилерію, Німеччина — РСЗВ, а Словаччина вже поставила гвинтокрили і боєприпаси для "Градів".
Війна Російської Федерації проти України
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