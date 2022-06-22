Російська Федерація намагається досягати будь-яких перемог виключно за рахунок кількісної переваги.

Російська Федерація намагається перемагати виключно за рахунок кількісної переваги. В середньому на один постріл української артилерії припадає шість залпів ворожої.

Такими даними під час свіжого брифінгу поділився речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Незважаючи на величезні втрати в особовому складі і техніці, окупанти переважають наразі українських військових в озброєнні і намагаються перемогти виключно кількістю. На окремих напрямках на один постріл української артилерії припадає шість і більше пострілів противника. При цьому ефективність дій російських піхотних підрозділів залишається низькою, особливо в умовах міської забудови", — заявив Мотузяник.

Нагадаємо, 15 червня в Офісі президента України повідомили, що співвідношення артилерії становить 10 до 1 на користь окупантів.

На зустрічі формату "Рамштайн", яка відбулася тиждень тому, західні союзники анонсували передачу нашій країні нового озброєння. США відправлять артилерію, HIMARS і протикорабельні ракети Harpoons. Канада, Польща та Нідерланди — артилерію, Німеччина — РСЗВ, а Словаччина вже поставила гвинтокрили і боєприпаси для "Градів".

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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