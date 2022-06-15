Mars II будуть надходити зі складів Бундесверу.

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт підтвердила передачу українським збройним силам трьох реактивних систем залпового вогню Mars II.

Про це вона розповіла під час зустрічі "Рамштайн-3" в Брюсселі.

Проте, як пише німецька газета Spiegel, замість чотирьох РСЗВ Берлін погодився відправити Києву тільки три.

Mars II будуть надходити зі складів Бундесверу. Навчання українських солдатів почнеться найближчими тижнями, додала Ламбрехт.

За словами Ламбрехт, підготовка українських військових має розпочатись у червні. Потім системи можуть бути доставлені в Україну наприкінці липня або початку серпня.

Надані Німеччиною ракети до РСЗВ мають дальність до 84 кілометрів.

Як писав раніше Business Insider, скорочення обіцяної кількості Mars II пов'язано з тим, що у Німеччини нібито спостерігається нестача боєприпасів до них.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Брюсселі розпочалася зустріч "Рамштайн-3". Міністр оборони США Ллойд Остін закликає посилити зусилля для допомоги захисту України від вторгнення РФ.

Він запевняє, що формат "Рамштайн" намагається задовольнити оборонні запити України.

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