5 лютого мобілізованих привезли в наметовий табір для укомплектування.

Залишки 14440-го полку, що потрапив під новорічний удар ЗСУ по ПТУ в Макіївці, скаржиться на розформування по інших підрозділах.

На відео, опублікованому росЗМІ, окупанти заявили, що після "бавовни" в Макіївці їх перевозили з одного на інший напрямок без будь-яких пояснень.

"В результаті даного інциденту протягом двох діб нам доводилося проживати в чому доведеться і де доведеться, оскільки командування не могло зібрати і вивезти особовий склад в безпечне місце", - поскаржилися терористи.

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5 лютого мобілізованих привезли в наметовий табір для укомплектування, де солдатів "не чекали", і стали розформовувати весь особовий склад.

"Їм не цікаво, що ми - злагоджений підрозділ, який "деякі неприємні ситуації" пройшов повним складом і зблизився, як сім'я", - прочитав з папірця мобік.

При цьому окупанти не виступають проти війни, навпаки - знову просяться на фронт, але за умови збереження складу підрозділу.

Удар HIMARS по окупантах в Макіївці – що відомо

Удару по будівлі ПТУ в Макіївці Донецької області, де Новий рік відзначали російські військові, було завдано опівночі 1 січня. Більшість "двохсотих" була мобілізованими з Самарської області.

Міноборони Росії назвало причиною удару використання мобільних телефонів, яке дозволило запеленгувати розташування військ.

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