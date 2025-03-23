Горбатенко зауважив, що є люди старшого віку, які можуть перевершити молодих, але це скоріше виключення.

До українського війська мобілізують чоловіків переважно середнього або передпенсійного віку, а це погано, адже їм складіше виконувати завдання через стан здоров’я.

Про це в інтерв’ю "Армія TV" сказав Петро "Ролло" Горбатенко, начальник штабу Третьої окремої штурмової бригади. Він розповів, чи зростає в їхньому підрозділі кількість молоді, зокрема через рекрутинг. Військовий зазначив, що підрозділ лише нещодавно приєднався до програми 18-24, але молодь до них все одно не йде.

Щодо високого середнього віку солдатів на фронті "Ролло" зазначив, що це має негативний вплив. "Це погано впливає, тому що є певні проблеми в цій мобілізації - те, що не добирають... В основному мобілізують людей середнього віку або навіть вже пограничного до пенсії. А як така людина буде виконувати поставлене завдання - є проблеми вже зі здоров’ям. Зрозумійте, що (треба - УНІАН) вимагати виконання від військ такого маневру, на який вони здатні", - сказав військовий.

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Горбатенко зауважив, що є люди старшого віку, які можуть перевершити і молодих, але це виключення. "Зазвичай це люди, які не здатні виконати завдання, яке перед ними ставиш… У всіх війнах весь час основним мобілізаційним ресурсом є саме молодь", - наголосив він.

На запитання щодо кампанії для 18-24-річних, "Ролло" висловив думку, що вона має хороший механізм мотивації, адже "потрібно розуміти, що матеріальні ресурси - це хороший вид мотивації".

"Люди не воюють лише через гроші. Тому що я не бачив ще жодного ідіота, який буде ризикувати життям через гроші. Але зрозуміло, що соціальні гарантії, забезпечення, зарплата - це все підвищує як і авторитет військовослужбовця, так і бажання людей служити", - сказав Горбатенко.

Мобілізація в Україні

Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №12222, який передбачає зниження граничного віку для мобілізації з 60 до 55 років.

Максим Жорін, заступник командира 3 ОШБр зауважив, оцінив ідею зниження мобілізаційного віку до 55 років, як непогану. При цьому, він вважає, що варто було б залишити можливість добровільного контракту після 55 років.

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