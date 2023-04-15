Останнім часом відзначається активізація агітації у Воронежі.

Російські окупанти використовують усі доступні методи для популяризації мобілізації з метою подальшої участі у війні проти Україніи, йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України.

"Для поповнення втрат в живій силі Російська Федерація поводить кампанію з підтримки мобілізації. Щоб популяризувати військову службу, використовуються усі доступні методи. Своїм громадянам російське керівництво обіцяє високе грошове утримання та соціальний пакет. Окрім ЗМІ, пропагандисти застосовують агітаційні листівки відповідного змісту у громадських місцях", - йдеться у зведенні.

Зокрема, останнім часом відзначається активізація агітації у Воронежі.

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Мобілізація в Росії - що треба знати

Ворог вже вратив на війні проти України більш як 181 тисячу бійців. На переконання українського Генштабу, попри це Росія здатна повністю забезпечити свої збройні сили особовим складом для ведення війни на виснаження.

Тривалий час країна-агресор продовжує приховану мобілізацію. Крім цього, для збільшення чисельності військовослужбовців контрактної служби ворог анонсував призов понад 400 тисяч осіб.

Навесні щонайменше у 35 регіонах РФ почали активно розсилати повістки. Днями також було ухвалено закон, яким запроваджуються електронні повістки і реєстр військовозобов’язаних, що значно спрощує процес мобілізації населення.

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