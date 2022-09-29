Наприкінці навчань кожен має отримати "оцінку".

Так званий голова Держради Криму Володимир Константинов запропонував відправити на військову підготовку кримчан, які ніколи не служили в армії.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За його словами, кожному чоловікові необхідно пройти бойову підготовку.

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"У нас є категорія людей, які не служили в армії, молоді і більш дорослого віку, наприклад, 40 років. Чому їх не відправити на військову підготовку на кілька місяців? Ні в якому разі не в зону бойових дій", - написав Константинов.

Він зазначив, що наприкінці навчань кожен чоловік повинен буде отримати оцінку, яка дозволить військкоматам "розрізняти бійців за їхніми здібностями".

Також Константинов сказав, що в кримських військкоматах зараз нібито черги з резервістів, які прийшли туди без повістки.

Мобілізація в Криму

Як відомо, 21 вересня в Росії оголосили про мобілізацію військовослужбовців, що перебувають у запасі. У Міноборони сказали, що планують мобілізувати близько 300 тисяч осіб.

Представник президента України в Криму Таміла Ташева заявила, що всього за кілька днів кримським татарам роздали 1,5 тисячі повісток.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, в Севастополі чоловікам призовного віку вручили близько тисячі повісток.

Президент Володимир Зеленський заявив, що більшу частину повісток в окупованому Криму розписали саме на киримли. Він назвав це елементом геноцидної політики Росії.

25 вересня окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що план призову було "виконано в повному обсязі".

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