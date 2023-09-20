Західні союзники очікують, що війна триватиме у 2024 році.

Західні союзники очікують на новий раунд мобілізації в РФ. Ворог може піти на це, аби мати сили для відновлення наступу в Україні. Про це генерал-майор Пол Превост, директор стратегічного об’єднаного штабу Канади заявив на слуханнях комітету з оборони Палати громад, повідомляє CBC.

"Щодо цієї ремобілізації у нас немає жодних цифр, і я не думаю, що Росія оприлюднить будь-які цифри, тому що їхня перша мобілізація не спрацювала дуже добре", — сказав Превост, зазначивши, що остання спроба Росії наступу не дала результату.

Водночас канадський військовий наголосив, що контрнаступ України досяг певних "тактичних успіхів" на півдні та сході, хоч "прориву не було".

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Прогнозуючи, як події розвиватимуться далі, Превост сказав, що Москва, ймовірно, збільшить кількість безпілотних і ракетних атак на українську електромережу з наближенням зими, як це було торік, а війна затягнеться до 2024 року.

Мобілізація в РФ

Російські експерти упродовж останніх тижнів заявляють про наміри Кремля мобілізувати до 700 тисяч осіб на війну проти України.

Водночас адміністрація російського диктатора Володимира Путіна наказала провладним ЗМІ якомога менше висвітлювати чутки про другу хвилю мобілізації.

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