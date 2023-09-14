Ця тема викликає тривожність у росіян.

Адміністрація президента РФ Володимира Путіна наказала провладним ЗМІ якомога менше висвітлювати чутки про другій хвилі мобілізації. Інформація про це і фейковий наказ Міноборони про призов на фронт активно поширювалася на початку вересня в соцмережах і месенджерах.

Як розповіли "Медуза" два співробітники ЗМІ, пропагандистів попросили не публікувати навіть офіційні спростування подібних чуток. При цьому подібні новини набирають велику кількість переглядів.

"Як у нас [в Росії] вважається — якщо влада щось спростовує, значить, точно буде", - пояснило джерело.

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Прохання АП стосується також заяв голови комітету Держдуми з оборони Андрія Картаполов. Він прославився у вересні минулого року, коли "спростував" підготовку мобілізації прямо напередодні її початку.

Зазначається, що в Кремлі пропагандистам запропонували зробити упор на публікаціях про набір контрактників, який нібито йде дуже успішно. За словами співрозмовників видання, деякі ЗМІ можуть проігнорувати рекомендацію АП і продовжувати набирати перегляди, якщо у їхього керівництва "хороші особисті відносини" з кремлівськими кураторами.

У той же час вказується, що сама згадка мобілізації "дуже турбує суспільство" РФ. Напередодні виборів президента, які пройдуть наступного року, така "тривожність" Кремлю не потрібна.

"Вона впливає на настрої людей, у частини з них вона може перерости в протестні настрої. Такі будуть голосувати проти [Путіна] або не підуть на вибори", - сказав співрозмовник.

Мобілізація в РФ

Російський адвокат, правозахисник Микола Полозов заявив, що Кремль через катастрофічні втрати на фронті хоче мобілізувати на війну, яку держава-агресор розв'язала проти України, сотні тисяч росіян.

Російський опозиційний журналіст, колишній депутат Держдуми РФ Ігор Яковенко переконаний, що під час нової хвилі мобілізації в Росії влада не зможе закликати на війну проти України 700 тисяч осіб.

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