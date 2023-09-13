Аналітики відзначають, що будь-яка нова хвиля мобілізації резервів в кінцевому підсумку буде залежати від Путіна.

У Росії знову активно ходять чутки про нову хвилю мобілізації, проте в Кремлі бояться реакції на таку ініціативу з боку інших російських чиновників і російського суспільства в цілому. Як говориться в звіті Інституту вивчення війни, в кінцевому підсумку все буде залежати від рішення російського диктатора Володимира Путіна.

"Російські інсайдерські джерела стверджують, що найближче оточення Кремля знову активно не погоджується з необхідністю і підготовкою до другої хвилі мобілізації резервів напередодні піврічного осіннього призову на військову службу, який починається 1 жовтня. Російський Telegram-канал, імовірно пов'язаний з джерелами в російських службах безпеки, заявив, що окремі російські чиновники "серйозно" готуються до другої хвилі мобілізації резервів і сподіваються провести ще одну хвилю мобілізації резервів восени", - йдеться у звіті.

За даними аналітиків, російські чиновники хочуть мобілізувати від 170 до 175 тисяч резервістів і перенести дату осіннього призову з 1 жовтня на 1 листопада, одночасно проводячи "контрактну мобілізацію" для набору додаткових 130 тисяч осіб на контрактну службу з використанням примусових заходів. Також пропонуються більш суворі заходи щодо мобілізації резервів, такі як обмеження певних осіб на отримання відстрочок по мобілізації, що викликало серйозні розбіжності з чиновниками в Адміністрації президента Росії.

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"У Кремлі побоюються реакції на подібні заходи з боку інших російських чиновників і російського суспільства в цілому", - пишуть аналітики..

При цьому в ISW відзначають, що в кінцевому підсумку все буде залежати від президента РФ Володимира Путіна.

"Ці плани, пропозиції і розбіжності не нові і не вказують на те, що президент Росії Володимир Путін в кінцевому підсумку вирішив провести другу хвилю мобілізації резервів в найближчому майбутньому. Раніше ISW спостерігав зростання дискусій про підготовку до мобілізації резервів і спекуляцій напередодні весняного призову на початку 2023 року", - пишуть аналітики.

Зазначається, що хоча Путін згадав темпи набору російських контрактників, відповідаючи на запитання про можливу другу хвилю мобілізації резервів 12 Вересня, це не обов'язково створює інформаційні умови для підготовки російського суспільства до примусової мобілізації.

"Замість цього це може свідчити про його прихильність триваючій практиці криптомобілізації. Будь-яка нова хвиля мобілізації резервів залежить від Путіна", - підкреслюють аналітики.

Мобілізація в Росії

Раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що найближчим часом Кремль планує оголосити велику мобілізацію з метою призвати до 700 тисяч осіб.

Кремль в цьому році вже призвав в армію від 90 до 100 тисяч росіян для заповнення втрат і створення нових з'єднань. Втім, в українській розвідці заявляють, що масштабної мобілізації може і не бути.

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